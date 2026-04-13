13 апреля 2026 в 13:00

Готова есть на завтрак, обед и ужин — рыбный пирог на картофельной основе вместо теста

Пирог на картофельной основе вместо теста — это сытное и простое блюдо, которое можно есть на завтрак, обед и ужин. Хрустящая картофельная корочка и нежная начинка создают невероятный вкус.

Для приготовления понадобится: 4-5 картофелин, 400 г филе рыбы (белой или красной), 3 яйца, 150 мл сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: картофель нарежьте очень тонкими слайсами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите картофель слоями, слегка внахлест, посолите, поперчите, сбрызните маслом и посыпьте немного тертым сыром. Отправьте в разогретую до 190°C духовку на 15-20 минут. Достаньте, сверху разложите кусочки рыбы, посолите, поперчите.

В миске смешайте яйца, сметану, соль, перец и половину тертого сыра. Залейте рыбу и картофель этой смесью. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки.

Дарья Иванова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
