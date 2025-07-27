Гости на пороге, быстро пеку штрудель с грибами из готового теста! Вкуснота

Штрудель с грибами и спаржей — это тот случай, когда простое превращается в изысканное. Хрустящие слои теста, ароматные шампиньоны, нежная спаржа и пикантный сыр грюйер создают гармонию вкусов, достойную ресторанного меню. А главное — готовится такой штрудель из магазинного теста, что делает его идеальным вариантом для неожиданных гостей или уютного семейного ужина. Подавайте его теплым с зеленым салатом — и наслаждайтесь аппетитной хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Разморозьте 500 г слоеного теста. Шампиньоны (250 г) нарежьте пластинками, спаржу (200 г) — кусочками по 3 см. Обжарьте грибы на 2 ст. л. сливочного масла до золотистости, добавьте спаржу, сбрызните 1 ч. л. лимонного сока, посолите и тушите 3 минуты. Тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте растопленным маслом, посыпьте 1,5 ст. л. панировочных сухарей и 1,5 ст. л. измельченных грецких орехов. Выложите начинку, сверху распределите 100 г тертого сыра грюйер. Аккуратно сверните рулетом, защипните края. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько надрезов сверху. Выпекайте 25–30 минут при 190 °C до румяной корочки.

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