02 октября 2025 в 17:15

Молочные коржики: простой рецепт выпечки, которая напоминает вкус детства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молочные коржики — это нежное рассыпчатое печенье, которое тает во рту и напоминает вкус детства. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или молоком и хранятся до 2 недель в герметичной емкости, не теряя свежести.

Просто рецепт: для приготовления смешайте 300 г муки со 150 г размягченного сливочного масла, разотрите в крошку. Добавьте 100 г сахара, 1 яйцо, 3 ст. л. молока и щепотку ванилина. Замесите гладкое тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут. Раскатайте пласт толщиной 5-7 мм, вырежьте стаканом кружочки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте молоком или яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180°C 12-15 минут до легкого румянца.

Вкус коржиков получается нежным и сбалансированным: маслянистое тесто с хрустящей корочкой тает во рту, оставляя приятное молочно-ванильное послевкусие.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с яблоками и корицей: в этом рецепте самое трудное — это нарезать фрукты.

