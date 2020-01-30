https://static.news.ru/photo/7cb5cc74-42e5-11ea-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жильцов многоэтажек хотят освободить от обязанности платить по долгам соседей за жилищно-коммунальные услуги. Такая практика действует сейчас повсеместно, касается она платежей за общедомовые нужды.

С инициативой запретить перераспределение долгов соседей выступили депутаты Госдумы. Для этого нужно внести поправки в Жилищный кодекс, сообщает Пятый канал.

На сегодня собираемость платежей за ЖКУ составляет 96%. Долги — почти триллион рублей. В среднем на каждого россиянина приходится по 5,5 тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги. Изменение законодательства вряд ли позволит ликвидировать эти долги, но хотя бы освободит добросовестных плательщиков от необходимости доплачивать за соседей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коллекторы нашли новую точку приложения для своих профессиональных навыков. На сей раз они всерьёз заинтересовались взысканием общероссийских долгов за ЖКХ, составляющих, по данным Минстроя, 535 млрд рублей.