Госдума запретила адвокатам приносить телефон в колонии

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект, который вводит запрет для адвокатов приносить в колонию телефоны и диктофоны при посещении своих подзащитных. Трансляция заседания проводилась на сайте нижней палаты парламента.
После принятия документа защитники
Также «копировально-множительную технику» разрешат приносить нотариусам. Они также смогут использовать её только в отдельном помещении для удостоверения доверенности.
В пояснительной записке, которая
Инициативу 5 мая внесли в парламент пять депутатов во главе с главой комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству в дела России, единороссом Василием Пискарёвым. Она будет принята после получения одобрения Совета Федерации и подписи президента.
Также 26 мая депутаты в третьем чтении приняли законопроект, предполагающий введение запрета на участие в выборах людям, которые поддерживали, в том числе в Сети, организации, признанные российскими властями экстремистскими.