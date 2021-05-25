Госдума запретила адвокатам приносить телефон в колонии

https://static.news.ru/photo/5ef1429e-be0a-11eb-95bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект, который вводит запрет для адвокатов приносить в колонию телефоны и диктофоны при посещении своих подзащитных. Трансляция заседания проводилась на сайте нижней палаты парламента.

После принятия документа защитники лишатся права брать с собой любые средства связи и технику, которая позволяет делать аудиозапись, а также снимать видео и фото. При этом юристам позволят приносить «копировально-множительную технику», которую можно будет использовать только для копирования материалов личного дела подзащитного в отдельной комнате в отсутствие заключённого.

Также «копировально-множительную технику» разрешат приносить нотариусам. Они также смогут использовать её только в отдельном помещении для удостоверения доверенности.

В пояснительной записке, которая опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности, говорится, что таким образом законодатели исправляют правовой пробел, установленный решением Европейского суда по правам человека. Изменения вошли в закон, закрепляющий право осуждённых на свидания с представителями в ЕСПЧ.

Инициативу 5 мая внесли в парламент пять депутатов во главе с главой комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству в дела России, единороссом Василием Пискарёвым. Она будет принята после получения одобрения Совета Федерации и подписи президента.

Также 26 мая депутаты в третьем чтении приняли законопроект, предполагающий введение запрета на участие в выборах людям, которые поддерживали, в том числе в Сети, организации, признанные российскими властями экстремистскими.