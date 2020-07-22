Госдума приняла закон о зачислении в бюджет возмещения за разлив топлива

https://static.news.ru/photo/f420a75e-cb4b-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от «Норильского никеля» возмещение за разлив топлива, приняла Госдума РФ.

Как сообщает РИА Новости, в документе уточняется, как будут распределяться средства, полученные за возмещение ущерба из-за техногенных катастроф. В частности, реализован принцип, что деньги должны поступать в тот субъект, которому был причинён вред.

Так, если вред был нанесен объекту, который находился в федеральной собственности, то и возмещения должны поступать в бюджет страны. Если же водный объект находился в региональной или муниципальной собственности, все деньги должны пойти в региональный или местный бюджет.

Отмечается, что сейчас деньги за вред от разлива топлива в Норильске должны направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, поправки в законодательство, принятые Госдумой, позволят направить возмещение в федеральный бюджет.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» подписал президент Владимир Путин. Документ касается предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предотвращения ЧС подобных той, что возникла в Норильске.

Теперь устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, переработке, транспортировке, реализации, хранении самого сырья и продукции из него. Новое законодательство предусматривает, что осуществление такой деятельности подразумевает меры по предупреждению и ликвидации нефтеразливов и другого негативного влияния на окружающую среду.