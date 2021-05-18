Госдума приняла закон о поддержке семей с детьми

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ направлен на реализацию предложений, высказанных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Положениями нормативного акта предусматривается, что с 1 сентября родителям, имеющим детей в возрасте до семи лет включительно, больничный по уходу за ребёнком будет оплачиваться в размере 100% от заработка.

С 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно назначаются выплаты, размер которых будет составлять 50% от величины детского прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, с 1 июля женщины, вставшие на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности и находящиеся в трудной материальной ситуации, будут получать ежемесячно пособия в размере половины прожиточного минимума — около 6350 рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Это было сделано с целью учёта всех возможных ситуаций, с которыми может столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении. Правила позволяют отделить истинно нуждающихся людей от тех, кто формально попадает в категорию бедных.