Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предоставляет гражданам и представителям малого и среднего бизнеса право на новые кредитные каникулы. Документ был внесён в нижнюю палату российского парламента правительством, сообщает РИА Новости.
Действие закона распространяется на указанные категории заёмщиков, которые заключили кредитные договоры до 1 марта 2022 года. В период до 30 сентября у них есть возможность обратиться в банк и
Срок кредитных каникул составляет не более шести месяцев, однако кабмин может продлить этот период. Согласно новому закону, обратиться за предоставлением каникул могут граждане и предприниматели, которые ранее уже воспользовались подобным правом в связи с распространением коронавируса.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее написал в своём Telegram-канале, что парламентарии 4 марта рассмотрят целый ряд законопроектов, направленных на поддержку россиян и бизнеса в условиях санкций. Он также отметил, что будут сохранены уже существующие меры поддержки, а социальные обязательства государства — выполнены.