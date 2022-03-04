Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предоставляет гражданам и представителям малого и среднего бизнеса право на новые кредитные каникулы. Документ был внесён в нижнюю палату российского парламента правительством, сообщает РИА Новости.

Действие закона распространяется на указанные категории заёмщиков, которые заключили кредитные договоры до 1 марта 2022 года. В период до 30 сентября у них есть возможность обратиться в банк и потребовать предоставления кредитных каникул — отсрочки платежей или снижения их размера. Необходимыми условиями для этого являются падение дохода более чем на 30% и отсутствие ещё действующего аналогичного льготного периода. Размер кредита должен быть не более установленного правительством предельного уровня.

Срок кредитных каникул составляет не более шести месяцев, однако кабмин может продлить этот период. Согласно новому закону, обратиться за предоставлением каникул могут граждане и предприниматели, которые ранее уже воспользовались подобным правом в связи с распространением коронавируса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее написал в своём Telegram-канале, что парламентарии 4 марта рассмотрят целый ряд законопроектов, направленных на поддержку россиян и бизнеса в условиях санкций. Он также отметил, что будут сохранены уже существующие меры поддержки, а социальные обязательства государства — выполнены.