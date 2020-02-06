Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о расширении использования средств материнского капитала будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении 20 февраля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, 19 февраля депутаты рассмотрят законопроект с учётом поправки «Единой России», реализующей предложения президента Путина.

Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках второго чтения парламентарии могут рассмотреть поправку о ежегодной индексации материнского капитала и его выплате за рождение первенца. Депутаты также обсудят возможности использования этих средств для строительства домиков на садово-огородных участках.

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