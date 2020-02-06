Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец погибших на Пхукете детей рассказал, что после трагедии с ним никто не связался.

Никто на связь не выходил, со школы звонили, где учился Ярослав, говорили, что уполномоченный к ним обращался, к нам нет, — сообщил он. Мужчина уточнил, что пока так и не...