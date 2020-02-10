Депутаты Госдумы могут рассмотреть поправку о ежегодной индексации материнского капитала и его выплате за рождение первенца уже на текущей неделе. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
По его словам, соответствующее решение будет принято в самое ближайшее время,
Поправки парламентарии будут обсуждать в рамках второго чтения законопроекта, который расширяет возможн6ости использования маткапитала. В частности, он предусматривает возможность использования этих средств для строительства домиков на садово-огородных участках.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минтруде предложили выделить в 2020-2022 годах на выплаты маткапитала 1,5 трлн рублей. Средства будут направлены на расширение программы на первого ребёнка и увеличение выплаты на второго.
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