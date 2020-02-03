https://static.news.ru/photo/75fe9486-46b6-11ea-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд предлагает выделить 1,5 трлн рублей для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах.

Планируется, что деньги пойдут на расширение программы на первого ребёнка и увеличение выплаты на второго. Это связано с поручением главы государства Владимира Путина.

В проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указывается, что в 2020 году финансирование программы увеличено до 428 млрд рублей, в 2021 году — до 522 млрд рублей, а в 2022 — до 582 млрд. Изначально на эту программу планировалось выделить 945 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить закон по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. При этом пособие будет ежегодно индексироваться. Также российский лидер распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок выполнения поручения — до 31 июля.