https://static.news.ru/photo/6efd9bce-733d-11ea-b13a-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Ответственность за фейки об эпидемиях подразумевает наказания за распространение заведомо недостоверной информации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации, — заявил Крашенинников.

Он подчеркнул, что распространение недостоверной информации обострилось после начала пандемии коронавируса.

По его словам, принятые поправки в уголовный кодекс вводят санкции за распространение фейков о ситуации с коронавирусом в отношении физических лиц. Поправки в КоАП предусматривают административную ответственность с повышенными санкциями в отношении юридических лиц.

Крашенинников подчеркнул, что во время самоизоляции важно не допустить распространения фейков, именно поэтому для граждан вводится уголовная ответственность вместо административной.

По его словам, речь идёт о распространении информации, когда человек понимает её недостоверность и всё равно сообщает её другим под видом достоверных сведений.

NEWS.ru писал, что штрафы для юридических лиц за фейки о коронавирусе составят до 5 млн рублей.

В России коронавирусом заболели 2337 человек, более 100 выписаны из больниц, 17 человек умерло. Из них на Москву приходится 1613 случаев, 70 выписаны из больницы, 10 умерли.