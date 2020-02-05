https://static.news.ru/photo/6bda0698-47fb-11ea-b46e-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналист Иван Голунов заявил, что узнал об извинениях прокуратуры ЗАО Москвы из СМИ. Лично ему никто официальных извинений за необоснованное уголовное преследование не направлял.

Я пока ничего не получил, — сообщил «Интерфаксу» Голунов.

Журналист также назвал довольно странным, что пресс-служба Генпрокуратуры рассылает в СМИ пресс-релиз, вместо того чтобы прежде позвонить ему самому, хоть и с «опозданием на семь месяцев».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. Это произошло после того, как в конце января Голунов подал жалобу новому генпрокурору РФ Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за своё задержание.