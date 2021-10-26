Голикова спрогнозировала сокращение занятых россиян

К 2030 году одним из основных вызовов российского рынка труда станет демографический фактор. В частности, количество занятого населения сократится на 1 млн человек. Такой прогноз сделала вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Будущее сферы труда в РФ», передаёт «Интерфакс».

Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек, произойдёт вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведёт к увеличению среднего возраста занятых граждан, — сказала Голикова.

Она добавила, что ещё одним важным вызовом для рынка станет максимальный рост отраслей, где требуются отдельные кадры. В пример вице-премьер привела IT-сферу, где, по её данным, к 2030 году понадобится 2 млн новых специалистов. По её словам, также увеличение занятости ожидается в сферах здравоохранения, социальных и креативных услуг.

Напротив, снижение занятости ожидается в сферах транспорта, госуправления и сельского хозяйства. Оно связано с роботизацией и цифровизацией. Голикова отметила, что с целью реагирования на эти вызовы в РФ создана программа содействия молодёжной занятости.

Ранее исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведённое на основе данных Росстата, показало рекордное количество увольнений на российском рынке труда. Так, за второй квартал 2021 года с крупных и средних предприятий уволились 2,66 млн работников, это максимальный показатель с 2013 года. Однако, по данным аналитиков, «волна увольнений» компенсирована высокими темпами найма, а сами россияне не боятся менять работу.