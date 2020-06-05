Голикова призвала готовиться к продолжению дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/b20c9a96-a722-11ea-8acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским вузам необходимо готовиться к возможному продолжению дистанционного обучения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что пока неясно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом осенью.

Мы не знаем с вами, уважаемые коллеги, что нас ждёт осенью. Конечно, мы ко всему готовимся, конечно, мы с учётом опыта, приобретённого весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний, — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что угроза коронавируса может ещё раз возникнуть перед страной, потому необходимо быть готовыми к дистанционному формату обучения.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-служба Минобрнауки сообщила о порядке подачи документов для поступления в высшие учебные заведения в онлайн-режиме. По данным ведомства, абитуриентам не понадобится сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Теперь необходимые документы можно будет отправить через внутреннюю систему учебного заведения или при помощи суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг.