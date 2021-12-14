Голикова: привитые иностранными вакцинами получат сертификаты

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила подготовить изменeния в закон для выдачи сертификатов привитым иностранными вакцинами и переболевшим COVID-19 без обращения к врачам. Об этом она заявила, выступая в Гоcдуме, сообщает РИА Новости.

Сегодня я подписала соответствующее поручение нашим федеральным органам исполнительной власти, которые ответственны за ту или иную сферу... Для того, чтобы в ближайшее время были приняты и подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволяют разрешить те жизненные ситуации, которые мы вчера обсуждали, — цитирует её агентство.

По словам Голиковой, изменения коснутся и тех, привился отечественными вакцинами за рубежом.

Ранее в Госдуме рассказали, кого можно освободить от электронных QR-кодов. Так, по мнению заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Татьяны Соломатиной, от электронной версии QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе можно освободить военных и людей без смартфонов или без доступа в Интернет.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в Нью-Дели договорились о скорейшем двустороннем признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. По их словам, данный шаг приведёт к росту взаимных поездок российских и индийских граждан.