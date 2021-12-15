Голикова констатировала рост цен на медицинские автомобили

Цены на автомобили для системы здравоохранения выросли на 20% против заложенных в соответствующие программы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, зачитывая доклад о модернизации первичного звена здравоохранения на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она отметила, что в рамках программы закуплено семь тысяч автомобилей, ещё 450 планируется приобрести до конца года.

Мы фиксируем, по информации субъектов, повышение нашими производителями порядка на 20% цен на автомобили. Ну, это следствие других удорожаний против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. В этих условиях актуальным остаётся вопрос выделения в полном объёме тех ассигнований, которые планировались на программы модернизации первичного звена, — сказала Голикова.

Она напомнила, что на эти цели планировалось выделить из федерального бюджета 500 млрд рублей до 2024 года. По данным вице-премьера, сейчас выделено 360 млрд рублей, таким образом, фиксируется отставание.

Также Голикова подчеркнула, что в 44% российских сёл нет общественного транспорта и полноценных дорог, из-за чего жители населённых пунктов не могут быстро получить медицинскую помощь.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта РФ сообщили, что новая транспортная стратегия не предполагает ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный. Меры, которые ведомство намерено реализовать до 2035 года, направлены на повышение мобильности граждан и качества их жизни, а также на развитие всех видов транспорта.