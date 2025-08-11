Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 06:00

Гнезда из кабачков с яйцом на сковороде — вкусно и полезно! Быстрый завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гнезда из кабачков с яйцом на сковороде — вкусно и полезно! Быстрый завтрак! Этот простой и низкокалорийный завтрак зарядит вас энергией на весь день. Нежные ленты цукини, расплавленный сыр и яйцо — идеальное сочетание вкуса и пользы!

Ингредиенты (1 порция)

  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 30 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Кабачок нарежьте тонкими длинными полосками при помощи овощечистки или ножа. Посолите и слегка отожмите лишнюю влагу. На сковороду с антипригарным покрытием, смазанную маслом, выложите полоски кабачка, формируя «гнёзда».
  2. В центр каждого «гнезда» положите натёртый сыр. Когда сыр начнёт плавиться (2–3 минуты), аккуратно разбейте в каждое углубление по яйцу. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3–5 минут до желаемой степени прожарки желтка.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

кабачки
яйца
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь
«Вопреки воле»: в Германии раскрыли амбициозный план ЕС и Киева
В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании
«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке
Украинские военные стали пропадать под Сумами целыми взводами
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Стало известно, когда в России начнут доставлять товары беспилотниками
Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России
Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов
Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте
На Украине объявили в розыск известного российского интеллектуала
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом
Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае
«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию
Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей
В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»
Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы
Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.