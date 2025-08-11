Гнезда из кабачков с яйцом на сковороде — вкусно и полезно! Быстрый завтрак

Гнезда из кабачков с яйцом на сковороде — вкусно и полезно! Быстрый завтрак! Этот простой и низкокалорийный завтрак зарядит вас энергией на весь день. Нежные ленты цукини, расплавленный сыр и яйцо — идеальное сочетание вкуса и пользы!

Ингредиенты (1 порция)

Кабачок — 1 шт. (средний)

Яйца — 2 шт.

Сыр твёрдый — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление

Кабачок нарежьте тонкими длинными полосками при помощи овощечистки или ножа. Посолите и слегка отожмите лишнюю влагу. На сковороду с антипригарным покрытием, смазанную маслом, выложите полоски кабачка, формируя «гнёзда». В центр каждого «гнезда» положите натёртый сыр. Когда сыр начнёт плавиться (2–3 минуты), аккуратно разбейте в каждое углубление по яйцу. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3–5 минут до желаемой степени прожарки желтка.

