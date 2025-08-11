Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 05:30

Кабачковый хачапури — лёгкий ПП-вариант! Едим вкусно и худеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый хачапури — лёгкий ПП-вариант! Едим вкусно и худеем! Этот необычный хачапури из кабачкового теста с расплавленным сыром и нежным желтком станет любимым завтраком для тех, кто следит за фигурой. Хрустящая корочка, сочная серединка — настоящее удовольствие без лишних калорий!

Ингредиенты

  • Кабачок (отжатый) — 150 г
  • Яйца — 2 шт. (1 целое + 1 белок)
  • Сыр лёгкий — 100 г
  • Мука рисовая — 2–3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отжатый натёртый кабачок смешайте с 1 яйцом и белком от второго. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, 50 г натёртого сыра и соль. Тщательно перемешайте до однородности — тесто должно быть как густая сметана.
  2. На противень с пергаментом выложите тесто, сформировав овальную «лодочку». Выпекайте при 190 °C 15 минут до лёгкой румяности. Достаньте, посыпьте оставшимся сыром, сделайте углубление и аккуратно влейте желток. Верните в духовку на 3–5 минут — желток должен слегка схватиться, но остаться кремообразным.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

творог
кабачки
хачапури
простой рецепт
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о серьезной опасности грязной вытяжки в ванной комнате
Для российских предпенсионеров планируют увеличить отпуск
Лидеры ЕС задались целью поговорить с Трампом раньше Путина
Стало известно о планах радикалов занять часть Белоруссии
SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе
Росавиация ограничила работу аэропорта Нижнего Новгорода
«Госуслуги» ожидает масштабное изменение
В США может произойти мощный катаклизм и гигантское цунами
Разгром ВСУ в ДНР и удар по узлу связи: успехи ВС РФ к утру 11 августа
В Госдуме объяснили долги предпринимателей на 767 млрд рублей
Генсек НАТО предположил, чем закончится встреча Трампа и Путина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 августа
«Безумие»: отец Илона Маска о том, какой образ России сложился на Западе
В Херсоне прогремела серия мощных взрывов
Минпросвещения озвучило продолжительность нового учебного года
В России предложили повысить возраст покупки алкоголя
Названы масштабы разрушений в Турции после землетрясения
«Временные ограничения»: российский аэропорт изменил схему работы
Секретная служба в США сняла жилье на Аляске перед встречей Путина и Трампа
В Госдуме рассказали, какую льготу получит МСП в октябре 2025 года
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.