Кабачковый хачапури — лёгкий ПП-вариант! Едим вкусно и худеем! Этот необычный хачапури из кабачкового теста с расплавленным сыром и нежным желтком станет любимым завтраком для тех, кто следит за фигурой. Хрустящая корочка, сочная серединка — настоящее удовольствие без лишних калорий!

Ингредиенты

Кабачок (отжатый) — 150 г

Яйца — 2 шт. (1 целое + 1 белок)

Сыр лёгкий — 100 г

Мука рисовая — 2–3 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Отжатый натёртый кабачок смешайте с 1 яйцом и белком от второго. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, 50 г натёртого сыра и соль. Тщательно перемешайте до однородности — тесто должно быть как густая сметана. На противень с пергаментом выложите тесто, сформировав овальную «лодочку». Выпекайте при 190 °C 15 минут до лёгкой румяности. Достаньте, посыпьте оставшимся сыром, сделайте углубление и аккуратно влейте желток. Верните в духовку на 3–5 минут — желток должен слегка схватиться, но остаться кремообразным.

