Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины

Для того, чтобы предотвратить появление ржавчины на автомобиле, его лучше покрыть корабельным суриком, заявил «Татар-информу» автоэксперт Константин Лигачев. Он отметил, что при нанесении это вещество стабилизирует и преобразуют коррозию.

Можете покрыть автомобиль корабельным суриком, и машина будет ездить в любых условиях лет 50, ей ничего не будет грозить, — предложил Лигачев.

Он отметил, что коррозии подвержены транспортные средства с механическими повреждениями, а также старые автомобили. Несмотря на это, специалист призвал владельцев новых автомобилей в любом случае провести антикоррозийную обработку.

