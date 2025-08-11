Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:07

Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины

Автоэксперт Лигачев посоветовал покрыть машину корабельным суриком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы предотвратить появление ржавчины на автомобиле, его лучше покрыть корабельным суриком, заявил «Татар-информу» автоэксперт Константин Лигачев. Он отметил, что при нанесении это вещество стабилизирует и преобразуют коррозию.

Можете покрыть автомобиль корабельным суриком, и машина будет ездить в любых условиях лет 50, ей ничего не будет грозить, — предложил Лигачев.

Он отметил, что коррозии подвержены транспортные средства с механическими повреждениями, а также старые автомобили. Несмотря на это, специалист призвал владельцев новых автомобилей в любом случае провести антикоррозийную обработку.

Автоэксперт Владимир Марков ранее заявил, что после затопления машины в случае сильных дождей важно оперативно проветрить и отмыть салон. В такой неприятной ситуации не нужно паниковать, уточнил эксперт.

автоэксперты
машины
автомобилисты
транспорт
