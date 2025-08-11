В США скончался актер-ребенок из спортивных фильмов Актер Джеффри Старр скончался после продолжительной болезни в 61 год

Американский актер Джеффри Луи Старр, известный по ролям детей, ушел из жизни в возрасте 61 года, сообщает издание TMZ. Смерть наступила в медицинском учреждении города Карбондейл (штат Иллинойс) после длительной болезни. Точные причины смерти в настоящее время не разглашаются. Его брат также подтвердил кончину артиста.

Джефф прожил удивительную жизнь и делился ею с бесчисленным множеством людей. Джефф никогда не был чужаком и на протяжении многих лет помогал огромному количеству людей. Наша семья пережила много потерь в прошлом, но мы должны выстоять, — сказал брат Джеффри Луи Старра.

