11 августа 2025 в 12:02

В США скончался актер-ребенок из спортивных фильмов

Актер Джеффри Старр скончался после продолжительной болезни в 61 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский актер Джеффри Луи Старр, известный по ролям детей, ушел из жизни в возрасте 61 года, сообщает издание TMZ. Смерть наступила в медицинском учреждении города Карбондейл (штат Иллинойс) после длительной болезни. Точные причины смерти в настоящее время не разглашаются. Его брат также подтвердил кончину артиста.

Джефф прожил удивительную жизнь и делился ею с бесчисленным множеством людей. Джефф никогда не был чужаком и на протяжении многих лет помогал огромному количеству людей. Наша семья пережила много потерь в прошлом, но мы должны выстоять, — сказал брат Джеффри Луи Старра.

Ранее в Стамбуле на 81-м году жизни скончался известный турецкий певец и композитор Сельчук Алагез. Музыкант, прославившийся в 1960-1970-х годах, умер в день своего рождения. Перед смертью артист был госпитализирован в связи с внезапным ухудшением самочувствия, однако точные причины его кончины не уточняются.

Также до этого пришла печальная новость из США, где в возрасте 84 лет умерла Джейн Этта Питт — мать голливудского актера Брэда Питта. Как пояснила племянница актера Сидни Питт, это произошло 5 августа, но причины смерти не разглашаются. В своем обращении девушка охарактеризовала бабушку как талантливую художницу, чья страсть к искусству помогла ей создать особую связь с детьми и внуками.

