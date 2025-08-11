Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве

Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Путин <...> рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске, — подчеркнули в Кремле.

Пашинян в свою очередь приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта. Кроме того, он подробно проинформировал президента России о результатах встречи с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.

Ранее Путин провел телефонный разговор с главой Киргизской Республики Садыром Жапаровым и проинформировал коллегу о результатах консультаций с Уиткоффом. Жапаров положительно оценил активизацию диалога между Москвой и Вашингтоном и усилия по поиску дипломатического решения украинского кризиса.