Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:48

Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве

Владимир Путин и Стивен Уиткофф Владимир Путин и Стивен Уиткофф Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Путин <...> рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске, — подчеркнули в Кремле.

Пашинян в свою очередь приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта. Кроме того, он подробно проинформировал президента России о результатах встречи с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.

Ранее Путин провел телефонный разговор с главой Киргизской Республики Садыром Жапаровым и проинформировал коллегу о результатах консультаций с Уиткоффом. Жапаров положительно оценил активизацию диалога между Москвой и Вашингтоном и усилия по поиску дипломатического решения украинского кризиса.

Владимир Путин
Никол Пашинян
переговоры
Дональд Трамп
