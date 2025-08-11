Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме CNN: Трамп распорядился убрать портреты Обамы и Бушей в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп приказал убрать портрет экс-президента США Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. На новом месте картину не смогут разглядеть тысячи ежедневных посетителей.

Портреты последних президентов, согласно сложившейся традиции и протоколу Белого дома, должны располагаться у входа в резиденцию, чтобы посетители на экскурсиях и гости во время официальных мероприятий могли их видеть. Но фотореалистичный портрет Обамы кисти Роберта Маккарди оказался на верхнем пролете Парадной лестницы, которая соединяет первый и второй этажи здания. Доступ в эту зону ограничен членами семьи главы государства, некоторыми сотрудниками и агентами Секретной службы США.

Также перенесены портреты экс-президентов Джорджа Буша – старшего и его сына Джорджа Буша – младшего. С ними у Трампа тоже были натянутые отношения. Портрет Джо Байдена, опередившего республиканца на выборах в 2020 году, пока не готов.

Ранее директор Нацразведки Тулси Габбард предоставила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.