Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:48

Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме

CNN: Трамп распорядился убрать портреты Обамы и Бушей в Белом доме

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп приказал убрать портрет экс-президента США Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. На новом месте картину не смогут разглядеть тысячи ежедневных посетителей.

Портреты последних президентов, согласно сложившейся традиции и протоколу Белого дома, должны располагаться у входа в резиденцию, чтобы посетители на экскурсиях и гости во время официальных мероприятий могли их видеть. Но фотореалистичный портрет Обамы кисти Роберта Маккарди оказался на верхнем пролете Парадной лестницы, которая соединяет первый и второй этажи здания. Доступ в эту зону ограничен членами семьи главы государства, некоторыми сотрудниками и агентами Секретной службы США.

Также перенесены портреты экс-президентов Джорджа Буша – старшего и его сына Джорджа Буша – младшего. С ними у Трампа тоже были натянутые отношения. Портрет Джо Байдена, опередившего республиканца на выборах в 2020 году, пока не готов.

Ранее директор Нацразведки Тулси Габбард предоставила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.

Барак Обама
Джордж Буш-младший
Дональд Трамп
Белый дом
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.