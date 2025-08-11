Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:22

Психолог раскрыла, как вовремя распознать женщину-психопатку

Психолог Миллер заявила, что психопатки отличаются эмоциональной нестабильностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины с психопатией, как правило, отличаются эмоциональной нестабильностью и стремлением к контролю, заявила «Радио 1» психолог Александра Миллер. Эксперт отметила, что они могут устраивать скандалы или чрезмерно эмоционально реагировать на кого-либо.

Могут быть какие-то резкие перепады настроения, нестабильность. Женщина может также излишне контролировать, постоянно переходить личные границы, критиковать. Например, при знакомстве сразу говорить, что неплохо было бы рубашку сменить, — уточнила Миллер.

Она отметила, что на самом деле женщин с психопатией также много, как и мужчин. Психолог добавила, что главная проблема в том, что такие люди могут прибегать к рукоприкладству и провоцировать разные происшествия.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что психологическое насилие, или абьюз, со стороны женщины в отношениях требует осознания проблемы и профессиональной помощи специалистов. По ее словам, жертвы абьюза часто не понимают, что подвергаются насилию, из-за отсутствия четких границ в семье.

психологи
женщины
расстройства
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.