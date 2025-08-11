Психолог раскрыла, как вовремя распознать женщину-психопатку

Женщины с психопатией, как правило, отличаются эмоциональной нестабильностью и стремлением к контролю, заявила «Радио 1» психолог Александра Миллер. Эксперт отметила, что они могут устраивать скандалы или чрезмерно эмоционально реагировать на кого-либо.

Могут быть какие-то резкие перепады настроения, нестабильность. Женщина может также излишне контролировать, постоянно переходить личные границы, критиковать. Например, при знакомстве сразу говорить, что неплохо было бы рубашку сменить, — уточнила Миллер.

Она отметила, что на самом деле женщин с психопатией также много, как и мужчин. Психолог добавила, что главная проблема в том, что такие люди могут прибегать к рукоприкладству и провоцировать разные происшествия.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что психологическое насилие, или абьюз, со стороны женщины в отношениях требует осознания проблемы и профессиональной помощи специалистов. По ее словам, жертвы абьюза часто не понимают, что подвергаются насилию, из-за отсутствия четких границ в семье.