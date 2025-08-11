Филолог заступился за молодежный сленг в словаре Филолог Мокиенко заявил, что молодежный сленг используется и его нужно объяснять

Словари создаются для того, чтобы объяснять людям значение слов, а не запрещать молодежный сленг, заявил доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко в беседе с НСН. Так он ответил на критику того, что в словарь русского языка РАН добавили 657 слов, среди которых «тиктокер», «стриминг», «движуха», «едальня», «личка», «пауэрбанк», «фудхолл», «смузи» и «раф».

Цель словарей – объяснять, а не запрещать. (Фольклорист Владимир - NEWS.ru) Даль включал в свой словарь такое, от чего встали бы волосы дыбом. Можно принять закон, что эти слова употреблять нельзя. Я тоже этих слов не употребляю, но люди же используют, — заявил он.

Он отметил, что всегда обидно, когда личные мнения становятся основой для запретов. По его мнению, перед тем как что-то запрещать, необходимо это выставить на лингвистическую экспертизу. При этом можно просто сделать в словаре пометку, что эти слова не рекомендуется использовать.

Ранее детский нейропсихолог Кира Макарова заявила, что подростки используют сленг, чтобы почувствовать свою принадлежность к определенной группе сверстников. По словам эксперта, с помощью языка повзрослевшие дети демонстрируют окружающим свою самостоятельность.