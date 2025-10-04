Главые правила мойки машины: всем автовладельцам на заметку — иначе испортите кузов

Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:28

Многие автовладельцы не задумывались, но время мойки машины влияет на состояние кузова. Вечерняя мойка может вызвать серьезные проблемы: оставшаяся влага не успевает испариться, смешивается с пылью и создает абразивный слой, повреждающий лакокрасочное покрытие.

Зимой ситуация становится еще хуже. Вода замерзает, деформируя пластиковые детали и блокируя механизмы. Нужно помнить, что моющие средства с силиконом и воском эффективно работают только при температуре выше +15°C и дневном свете.

Лучшее время для мойки — утро, с 8 до 11 часов. За день поверхность полностью высохнет, а активные компоненты средств успеют впитаться. Такой подход сохранит кузов красивым и защитит от дорогостоящего ремонта в будущем.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов предупредил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав на три месяца или получить штраф в размере пяти тысяч рублей. Это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

Валерия Мартынович
