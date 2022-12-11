Глава ВЦИОМ предсказал рост патриотизма у молодежи Глава ВЦИОМ Федоров: космополитизм у молодежи в России не является характерным явлением

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В настоящее время в России космополитизм широко проявляется среди граждан в возрасте 18-24 лет. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Он назвал проявление космополитизма у молодых людей проблемой, но отметил, что у подростков 14-17 лет подобные взгляды распространены уже гораздо меньше.

В целом космополитизм можно считать не характерной особенностью молодежи, а такой временной флуктуацией, которая сформировалась, но сейчас постепенно, скорее всего, начнет уходить в связи с естественными изменениям, — сказал Федоров.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, среди россиян от 14 до 35 лет, «гражданином мира» более всего склонны себя ощущать люди в возрасте от 18 до 24 лет (35%) и граждане от 30 до 35 (28%). В категории россиян от 25 до 29 лет таковых 23%, а среди 14-17-летних — только 11%.

Исследования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО в сентябре показали, что среди учеников средней и старшей школы патриотами себя называли 68% опрошенных. При этом о готовности эмирировать заявили 46%. Больше всего патриотов среди 14-15-летних (70%).

Ранее стало известно, что россияне стали реже одобрять деятельность президента России Владимира Путина. Кроме того, опрос ВЦИОМ показал падение уровня доверия граждан к главе государства.

При этом исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало, что тревожность россиян выросла второй раз за месяц. В период с 25 по 27 ноября тревожное настроение у себя, родных и коллег отметили 59% россиян. С 20 ноября этот показатель вырос на 3%, а с 13 ноября — на 10%.