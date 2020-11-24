Миронов предложил выплатить малоимущим по 10 тысяч рублей к Новому году

https://static.news.ru/photo/ada18e0a-2efc-11eb-be8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением правительству организовать единовременные выплаты малоимущим россиянам в преддверии Нового года.

Он считает, что на фоне тяжёлого кризиса, связанного с коронавирусом, представителям наиболее нуждающихся слоёв населения необходимо выплатить по 10 тысяч рублей перед праздниками.

Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придётся обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей, — приводит слова Миронова РИА Новости.

По его мнению, такие выплаты в первую очередь особенно необходимы находящимся на самоизоляции пенсионерам.

Для реализации инициативы он предложил в качестве примера использовать летние выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума