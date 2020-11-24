Минтруд назвал среднюю выплату за рождение первенца в РФ

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Средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. В текущем году эти средства получили более 900 тыс. семей.

Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей, — цитирует ТАСС разработанный Минтрудом РФ проект распоряжения правительства.

По данным на 1 ноября объём израсходованных средств указанной субвенции составил 90,75 млрд рублей, всего на эти цели в федеральном бюджете на этот год предусмотрено порядка 126 млрд рублей.

Размер этой выплаты зависит от региона проживания и равен установленному там за второй квартал предшествующего года прожиточному минимуму для детей.

Как писал NEWS.ru, правительство изменило в этом году семь детских пособий. Минимальный размер декретных был увеличен до 55 830 руб., максимальный — до 322 191 рублей. При постановке на учёт на раннем сроке до 12 недель беременности будущая мать может получить единовременное пособие, которое на данный момент проиндексировано на 3%.

При рождении ребёнка даётся 18 004 руб., это пособие получает один из родителей. Минимальный размер по уходу за ребёнком до трёх лет составляет 6752 руб., максимальный с учётом среднего заработка — 27 984 руб. Также в этом году по распоряжению президента появился ещё один вид пособия — на детей от трёх до семи лет. Его могут получить малоимущие семьи, размер такого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума. На одного ребёнка он может составить порядка 5,5 тыс. руб.

Условия получения материнского капитала также изменились в этом году. Теперь при рождении первого ребёнка можно получить 466 617 руб.