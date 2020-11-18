Семь детских пособий изменились в РФ в этом году

https://static.news.ru/photo/25952118-2950-11eb-b756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Правительство изменило в этом году семь детских пособий. Стало больше пособие по беременности и родам, рассчитывать на него могут работающие женщины.

За 70 дней до родов и после женщине положен средний заработок. Минимальный размер декретных высчитывается из МРОТ, максимальный — из страховых взносов. В этом году минимальный предел выплаты был увеличен до 55 830 руб., максимальный — до 322 191 руб., пишет ФАН.

При постановке на учёт на раннем сроке до 12 недель беременности будущая мать может получить единовременное пособие, которое на данный момент проиндексировано на 3%. При рождении ребёнка даётся 18 004 руб., это пособие получает один из родителей.

Минимальный размер по уходу за ребёнком до трёх лет составляет 6752 руб., максимальный с учётом среднего заработка — 27 984 руб. Также в этом году по распоряжению президента появился ещё один вид пособия — на детей от трёх до семи лет. Его могут получить малоимущие семьи, размер такого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума. На одного ребёнка он может составить порядка 5,5 тыс. руб.

Условия получения материнского капитала также изменились в этом году. Теперь при рождении первого ребёнка можно получить 466 617 руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить регионам ещё 61,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет.