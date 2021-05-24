Глава СПЧ обратился в прокуратуру из-за увольнения работников метро

https://static.news.ru/photo/ebf619a8-bc84-11eb-b594-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору города Денису Попову после жалоб сотрудников столичного метро на незаконные увольнения из-за регистрации на сайте сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Правозащитник попросил городскую прокуратуру проверить эту информацию и проинформировать о результатах проверки, а градоначальника — посодействовать в организации переговоров между работодателем и сотрудниками.

Массовое увольнение вызвало резонанс в СМИ и используется отдельными лицами в спекулятивных целях, — подчеркнул Фадеев в письме Собянину.

Он отметил, что информация профсоюза подтверждена объяснениями 38 работников метро, которые обратились в организацию для защиты своих трудовых прав.

Накануне в профсоюзе подземки сообщили, что с начала мая 2021 года в московском метро было уволено более 50 человек, сокращения проходят с грубыми нарушениями. По словам машинистов, которые оказались в числе уволенных, причина — в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в Сеть.

В апреле в Интернет утекла база данных граждан, которые регистрировались на акцию в поддержку Навального. Граждане, планировавшие участие в акции, получили письма, в которых указывались их личные данные.