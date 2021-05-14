«Ъ»: в московской подземке идут массовые увольнения

https://static.news.ru/photo/00feffc8-7eba-11e9-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

С начала мая 2021 года в московском метро было уволено более 50 человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на профсоюз подземки.

Там рассказали, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. По словам машинистов, которые оказались в числе уволенных, причина — в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в Сеть, пишет издание.

Теперь многие бывшие сотрудники хотят обратиться в суд. Помочь с этим им обещали сторонники Навального. В департаменте транспорта Москвы и пресс-службе метро ситуацию не комментируют.

Председатель территориального профсоюза Николай Гостев сообщил газете, что уволенных может быть намного больше, но они просто ещё не обращались в профсоюз.

Для метрополитена это чрезвычайная ситуация. Такие массовые увольнения по всем подразделениям стали шоком для нас, — сказал он.

По данным главы профсоюза, 12 мая в организацию обратились 32 человека, а 13 мая — ещё 18.

Ранее стало известно, что ароматизация вагонов в московском метро обойдётся мэрии города в 95 млн рублей. Тендер был объявлен московским департаментом по конкурентной политике, сказано на портале госзакупок. 95 млн рублей — это начальная стоимость контракта. Всего освежат воздух в 1944 вагонах московской подземки.