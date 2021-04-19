В слитой базе сторонников Навального оказались их персональные данные

https://static.news.ru/photo/e6da435e-a0f5-11eb-a460-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сеть утекла база данных граждан, которые регистрировались на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает телеканал «Дождь», оказалась доступна и персональная информация зарегистрировавшихся.

Ранее в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) утверждали, что в базе содержатся лишь электронные адреса. Однако в ночь на 19 апреля граждане, планировавшие участие в акции, получили письма, в которых указывались их личные данные в качестве доказательства того, что их обманули.

Корреспондент «Дождя» получил письмо со своей датой рождения, ФИО, адресом регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — приводит сайт телеканала текст письма.

В Росгвардии отреагировали на планы сторонников Навального провести акцию в его поддержку. Глава организации Виктор Золотов считает незаконными акции протеста против властей, которые не были согласованы. Он заявил, что задача его ведомства — «не дать экстремистам раскачать ситуацию».

Также сообщалось, что прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признан в РФ иноагентом) и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.