Лётный профсоюз объяснил, почему в России медлят с зарубежными вакцинами

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов в разговоре с NEWS.ru объяснил просьбу пилотов ускорить ввод иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок. Он уточнил, что в случае принятия такой инициативы удастся добиться роста вакцинации не только среди сотрудников авиасферы, но и всех россиян.

Не все сотрудники «Аэрофлота» хотят прививаться существующей, одной по факту, вакциной — «Спутник V». Я предлагаю не только [ввести на рынок] иностранные [препараты], но и чтобы наши вакцины были в наличии, чтобы человек мог выбирать. Это повысит процент вакцинации, о котором говорят власти наши, — рассказал Дельдюжов.

Он пояснил, что иностранные вакцины нужны для того, чтобы сотрудники «Аэрофлота» также могли выполнять международные рейсы. Дело в том, что во многих странах российские препараты не признают. В свою очередь бортпроводники, пилоты и другие специалисты отмечают возникновение сложностей при пересечении границы.

Глава ШПЛС пояснил, что предложение по зарубежным вакцинам необходимо для повышения общего процента вакцинации населения. Если людям предоставить выбор, то даже скептики смогут выбрать подходящую. Кроме того, если сотрудники «Аэрофлота» смогут привиться теми препаратами, которые признают в других странах, это сильно облегчит им работу, так как в ином случае они обязаны каждый раз сдавать ПЦР-тесты.

Правда, Дельдюжов выразил сомнение, что обращение профсоюза будет рассмотрено и за ним последуют какие-то действия. Всё дело в политической обстановке на международной арене.

Сомневаюсь я, честно говоря. Сюда приплетают политику, а у нас нет никакой политики, — сказал он.

Глава ШПЛС добавил, что в случае отказа правительства рассмотреть это обращение и принять его сотрудникам «Аэрофлота» так и придётся сдавать ПЦР-тесты каждые три дня, которые расходуют не только бюджет компании, но и рабочее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос подачи заявок на регистрацию в России иностранных вакцин от коронавируса не входит в компетенцию Кремля.