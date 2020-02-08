https://static.news.ru/photo/fc3e560e-4bd8-11ea-ac76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус является инфекцией, которая стоит наряду с чумой или сибирской язвой. Такое мнение высказал главный санитарный врач Южного Урала Анатолий Семёнов. Об этом он заявил после совещания у губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Коронавирус — это инфекция, проходящая по одной категории с чумой или сибирской язвой, — цитирует его URA.RU.

По его словам, все, кто прилетает из Китая, проходят тщательный досмотр в аэропортах Москвы. Граждане с признаками болезни «снимаются после тепловизионного обследования, с температурой».

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области 70 граждан КНР поместили под особое наблюдение. Для них власти предоставили площадку в общежитии бывшего фарфорового завода в городе Богданович.