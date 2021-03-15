Глава Рособрнадзора отправится сдавать ЕГЭ по русскому языку

https://static.news.ru/photo/44f1112c-856f-11eb-a36c-96000091f725_660.jpg Анзор Музаев Фото: mon95.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отправится сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Также вместе с ним на сдачу экзамена пойдут российские знаменитости и родители московских школьников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актёры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции «На все 100 сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», — говорится в сообщении.

Экзамен пройдёт 16 марта в 14:00. Отмечается, что такая акция проводится уже в пятый раз. Мероприятие будет организовано на базе Пушкинской школы № 1500.

Помимо актёров и телеведущих экзамен также сдадут фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребёнкина, певица Татьяна Лихачёва, актёр театра и кино Роман Печёрский. Все участники акции напишут сокращённый вариант экзаменационной программы, чтобы иметь представление о заданиях в ней.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение девяти ближайших лет единый государственный экзамен (ЕГЭ) претерпит некоторые изменения из-за цифровизации, но отменять его пока не планируют. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.