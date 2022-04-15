Новый глава «Роснано» пожаловался на Чубайса в Генпрокуратуру

Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Анатолий Чубайс, — с 2010-го по 2020-й, передаёт РБК со ссылкой на письмо Куликова, адресованное генпрокурору Игорю Краснову. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся компании ущерб в 28 млрд рублей.

В письме, которое Куликов отправил в ведомство 24 марта, указано, что за десятилетие, когда «у руля» стоял Чубайс, объём внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей. По его словам, к концу 2020 долг компании превышал сумму в 146 млрд рублей, при этом расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах достигли 126 млрд рублей. Куликов подчеркнул, что для обеспечения долга Чубайс использовал госгарантии в размере 108 млрд рублей.

Кроме того, уже в 2016 году компания «Роснано» едва не обанкротилась, так как размер заимствований превысил стоимость активов. После этого Чубайс «формально» уменьшил обязательства компании, отнеся часть из них к разделу финансовой отчётности «Добавочный капитал».

Таким образом, привлечённое с 2016 года дорогостоящее заёмное финансирование с использованием некорректной финансовой отчётности составило 121 млрд рублей, а потенциальный ущерб — около 28 млрд рублей, — написал Куликов.

Одной из претензий также стало решение «Роснано» в 2017–2018 годах выплатить государству дивиденды в размере 1,1 млрд рублей, хотя финансовое положение компании было тяжёлым из-за большой разницы между стоимостью её чистых активов и размером уставного капитала.

Таким образом, Куликов просит генпрокурора провести проверку деятельности «Роснано» в 2010–2020 годах на основании статей 1, 10 и 35 закона о прокуратуре и ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса.

Ранее Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы на 27 апреля для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Однако его мобильный телефон в настоящее время недоступен, повестки он не забирает, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

6 апреля жена Фёдора Бондарчука Паулина Андреева попала в кадр в компании Анатолия Чубайса и его жены — режиссёра Авдотьи Смирновой — в дорогом ресторане Стамбула. Слухи о том, что Чубайс покинул Россию и уехал в Турцию, появились ещё 23 марта.