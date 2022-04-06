Чубайса вызвали в суд Москвы

Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего. Речь идёт об уголовном деле о краже его имущества на 70 млн рублей, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что, по словам адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова, мобильный телефон Чубайса в настоящее время недоступен, повестки он не забирает.

В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс, — пояснил адвокат.

Макаров добавил, что Чубайс по этому делу вызван в суд первый раз.

Ранее стало известно, что жена Фёдора Бондарчука Паулина Андреева попала в кадр в компании Анатолия Чубайса и его жены — режиссёра Авдотьи Смирновой — в дорогом ресторане Стамбула. Снимок опубликован в Telegram-канале Pink Birkin. Слухи о том, что Чубайс покинул Россию и уехал в Турцию, появились ещё 23 марта.