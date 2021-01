Глава британского МИД попросил освободить задержанных на митингах в РФ

Глава внешнеполитического ведомства призвал освободить всех задержанных в ходе несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших 23 января в разных регионах страны.

The UK condemns the Russian authorities’ use of violence against peaceful protesters and journalists. We call on @GovernmentRF to respect its international commitments on human rights in @coe and @OSCE , and release citizens detained during peaceful demonstrations