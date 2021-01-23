Глава британского МИД попросил освободить задержанных на митингах в РФ

https://static.news.ru/photo/f08690c8-5dc1-11eb-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Великобритания осуждает использование силы в отношении протестующих и журналистов в России, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Глава внешнеполитического ведомства призвал освободить всех задержанных в ходе несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших 23 января в разных регионах страны.

Великобритания осуждает использование насилия российскими властями против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем российское правительство уважать международные обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ по соблюдению прав человека, а также освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций, — написал Рааб в своём микроблоге.

The UK condemns the Russian authoritiesâ use of violence against peaceful protesters and journalists. We call on @GovernmentRF to respect its international commitments on human rights in @coe and @OSCE , and release citizens detained during peaceful demonstrations — Dominic Raab (@DominicRaab) January 23, 2021

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ. Он также потребовал отпустить задержанных.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Люди протестуют против задержания Навального 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог этого сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Как писал NEWS.ru, глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не увидел нарушений в ходе задержаний участников несанкционированных акций протеста 23 января в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального. Он подчеркнул, что эти митинги были несогласованными.