Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях на несогласованных митингах

https://static.news.ru/photo/fcebe826-f44b-11e9-ac66-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не увидел нарушений в ходе задержаний участников несанкционированных акций протеста 23 января в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального. Он подчеркнул, что эти митинги были неcогласованными.

Эти акции незаконны. Мало того что они несогласованные, так они проходят в период эпидемии. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения, — приводит слова Фадеева сайт СПЧ.

Он также призвал тщательно расследовать случаи вовлечения в эти мероприятия несовершеннолетних, в том числе через социальную сеть TikTok. Фадеев привёл мнение специалистов, которые считают, что для разворачивания подобной агитационной кампании необходимы значительные средства либо помощь со стороны администрации соцсети.

Ранее глава исполнительного комитета общероссийского движения «Корпус „За чистые выборы“» Алёна Булгакова раскритиковала тех, кто призывает детей выходить на несогласованные акции протеста. Действия агитаторов общественница сравнила с поведением фашистов.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Как сообщал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в ходе протестных акций в городах России было задержано около 300 несовершеннолетних. Всего в России на несогласованных митингах было задержано около трёх тысяч человек.