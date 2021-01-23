Общественник сравнила призыв детей на митинги с фашизмом

https://static.news.ru/photo/99071706-5d7a-11eb-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Руководитель исполнительного комитета общероссийского движения «Корпус „За чистые выборы“» Алена Булгакова раскритиковала тех, кто призывает детей выходить на несогласованные акции протеста. Действия агитаторов общественница сравнила с поведением фашистов.

Булгакова заявила, что стремление организаторов митингов привлечь на мероприятие детей было вполне ожидаемо, так как в последние дни в социальных сетях появлялись соответствующие сообщения. По словам девушки, доходило до того, что на акцию звали десятилетних ребят.

Поведение организаторов акций в совокупности всех действий, по словам общественницы, сильно напоминает поведение фашистов. Тогда, в годы Великой Отечественной войны они прикрывались женщинами и детьми. Булгакова считает, что агитаторы пытаются сделать то же самое, передают «Дни.ру».

Это уже психопатизация человека, который пытается любыми силами и средствами добиться результата и отчитаться перед западными покровителями, — сказала руководитель исполнительного комитета «Корпуса».

Она высказала мнение, что зачастую дети и сами не знают, зачем приходят на митинги. По словам Булгаковой, подростки просто хотят выплеснуть свою энергию, а самой идеологии у них нет.

Кроме того, общественница считает, что за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции нужно жестоко наказывать. По её мнению, нынешние меры наказания недостаточно жёсткие.

За свои действия организаторы и зачинщики таких мероприятий должны нести уголовную ответственность, — подытожила Булгакова.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор назвал количество удалённых в Сети сообщений, которые содержали в себе призыв к детям выходить на несогласованные акции протеста. Информация приводится на официальном сайте ведомства.