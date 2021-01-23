РКН назвал число удалённых сообщений с призывом к детям выйти на митинг

https://static.news.ru/photo/24c896e6-5d73-11eb-85db-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Роскомнадзор назвал количество удалённых в Сети сообщений, которые содержали в себе призыв к детям выходить на несогласованные акции протеста. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, оперативные действия и мониторинг социальных сетей позволили выявить и заблокировать большинство таких объявлений. Наиболее часто их находили в соцсетях TikTok и «ВКонтакте».

На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и «ВКонтакте» уже удалили 93% и 87% соответственно, — говорится на сайте РКН.

В ведомстве также напомнили, что за публикацию подобного рода сообщений полагается административное наказание. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, — добавили в РКН.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.