Кузнецова заявила о 300 задержанных подростках на акциях протеста в РФ

https://static.news.ru/photo/d55e29a2-5db0-11eb-8152-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова с несовершеннолетними задержанными Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в ходе протестных акций в городах России было задержано около 300 несовершеннолетних.

Сейчас ведётся подсчёт. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России. В Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей, — сообщила Кузнецова на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия не поддержала законопроект, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги. Отказ связан с тем, что в Уголовном кодексе уже есть статья 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Как сообщал NEWS.ru, всех несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделов полиции. Об этом сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди протестуют против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.