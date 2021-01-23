Задержанных на акции в Москве несовершеннолетних отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/4a385674-5dae-11eb-8c84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всех несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделов полиции. Об этом сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

По её словам, несовершеннолетних, задержанных на несогласованной акции в центре столицы, доставили в три отдела: «Фили-Давыдково», «Тверской», «Пресненский».

В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказались в месте её проведения случайно, — цитирует её ТАСС.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Люди протестуют против задержания Навального 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Согласно приводящимся на сайте сведениям, больше всего людей задержано в Москве. Там количество задержанных по состоянию на 20:37 составляет 952. На втором месте Санкт-Петербург (374), а на третьем — Новосибирск (95). Всего в России задержали 2509 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Как писал NEWS.ru, в Петербурге штаб оппозиционера Алексея Навального призвал протестующих «завершить прогулку». Также в организации поблагодарили всех, кто принял участие в акции протеста 23 января. Протестующие были названы смелыми людьми.