Правительство отклонило проект о наказании за вовлечение в митинги

https://static.news.ru/photo/1d0bff66-5d68-11eb-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко. Проект предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги.

Отказ связан с тем, что в уголовном кодексе есть статья 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». В пояснительной записке к законопроекту нет данных правоприменительной практики о недостаточности и неэффективности тех мер, которые существуют сейчас за данные нарушения, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет и Верховный суд одобрили предложение депутата Марченко ужесточить наказание за вовлечение подростков в митинги и склонение их к организации беспорядков. Представители Верховного суда заявили, что к проекту есть замечания юридико-технического характера, писал NEWS.ru.

Марченко выступал за внесение в статью 151 УК РФ изменений. Сейчас по закону за привлечение детей к акциям протеста максимальное наказание составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для физических и должностных лиц соответственно.