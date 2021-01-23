Госдеп осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России

https://static.news.ru/photo/770ab2bc-5dba-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США осуждают применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Соединённые Штаты решительно осуждают использование жёсткой тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по России, — цитирует его РИА Новости.

Он также призвал российские власти выпустить всех, кто был задержан за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безусловное освобождение Алексея Навального. В посольстве США добавили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».

Как сообщал NEWS.ru, посольство США накануне разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

В МИД РФ отреагировали на публикацию, заявив, что подобные сообщения выходят за рамки простой «заботы» о своих гражданах и являются вмешательством во внутренние дела России.