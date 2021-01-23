Посольство США опубликовало места и время несанкционированных акций в РФ

https://static.news.ru/photo/7d8cd724-5cdd-11eb-a110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

В субботу, 23 января, по всей России планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. Эти митинги могут быть несогласованными. Учитывая вероятность значительного присутствия полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий, — говорится в сообщении.

В списке городов, в которых, по данным посольства, состоятся несанкционированные акции, перечислены Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Пермь и другие — всего 12 городов. Уточняется, что демонстрации могут пройти и в других населённых пунктах России и посольство не всегда может знать о намечающихся акциях заранее.

Ранее стало известно, что МВД намерено провести доследственную проверку действий руководителей региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, которые якобы приглашают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах 23 января.

Мещанский суд Москвы отправил сотрудника ФБК Георгия Албурова (фонд признан Минюстом иностранным агентом) под административный арест. В отношении него был составлен протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения митинга» за призывы прийти на акцию 23 января.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости проведения незаконных акций протеста. Ещё более циничными, по его словам, являются попытки привлечь к участию в несанкционированных массовых мероприятиях несовершеннолетних.