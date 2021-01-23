Собянин заявил о недопустимости проведения незаконных акций протеста

https://static.news.ru/photo/8e57b6b8-5cc0-11eb-9eac-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение незаконных акций протеста недопустимо. Ещё более циничными являются попытки привлечь к участию в несанкционированных массовых мероприятиях несовершеннолетних. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так градоначальник прокомментировал информацию, согласно которой 23 января в столице и других городах пройдут несанкционированные митинги в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Собянин напомнил, что на фоне пандемии коронавируса, пусть и после снятия ряда ограничений, нужно действовать аккуратно. По словам мэра, все должны соблюдать предписания, чтобы скорее победить эпидемию.

Непосредственно по поводу грядущего митинга Собянин сказал, что особенно цинично звучат призывы выходить на мероприятия в сторону несовершеннолетних. Глава столицы призвал взрослых не подвергать своих детей угрозам.

Я обращаюсь к организаторам и тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия. Должен предупредить, что правоохранители обеспечат необходимый порядок в городе. Надеюсь, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни, — заявил Собянин в эфире ТВЦ.

Как ранее передавал NEWS.ru, в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.

Отмечается, что правоохранительные органы Москвы будут «незамедлительно реагировать» на нарушения правопорядка в случае организации несогласованных массовых мероприятий в городе. В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации и не выходить на незаконные митинги.