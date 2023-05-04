Глава «АвиаПорта» назвал последствия сокращения субсидирования перелетов Глава «АвиаПорта» Пантелеев: сокращение субсидирования приведет к отмене ряда рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов в определенных направлениях в случае сокращения субсидирования перелетов, пояснил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что самолеты при этом будут перенаправлены на другие линии и направления, где перевозчики смогут заработать.

Ничего особо не изменилось — где-то авиакомпании перестанут летать, но свои самолеты они перенаправят на другие линии. Для перевозчиков это сокращение неприятно, но не критично, — пояснил эксперт.

По словам Пантелеева, ряд пассажиров при этом может оказаться в непростой ситуации, если авиакомпании перестанут летать по интересующим их направлениям. Он уточнил, что таких пассажиров в России немного. Статистика показывает, что большинство россиян предпочитают летать из Москвы по популярным курортным направлениям.

Эксперт отметил, что отрасль не заметит изменений, если сокращение финансирования действительно составит полтора миллиарда рублей. Пантелеев пояснил, что это связано с поддержкой авиакомпаний в 2022 году, когда они получили от государства более 170 млрд рублей.

Конкретно полтора миллиарда — это отнюдь не критическое сокращение. Но если отрасль не получит средства, сопоставимые с прошлогодними, это будет весомым ударом по экономике авиакомпаний, — заключил эксперт.

Российские авиакомпании ранее начали отменять рейсы в ряде регионов страны из-за сокращения господдержки. Больше всего авиарейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.