Гинеколог рассказал, каким должен быть токсикоз Гинеколог Банный: при токсикозе женщину может тошнить до трех раз в день

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При токсикозе женщину может тошнить и рвать не более трех раз в день, возможна потеря 5% веса от общей массы, предупредил акушер-гинеколог Денис Банный. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что легкий токсикоз считается естественным процессом приспособления организма к беременности. Чаще всего он проявляется на четвертой-восьмой неделях, а к 14-й неделе состояние должно прийти в норму.

Женщина может потерять около 5% в весе, но результаты анализа крови и мочи при этом должны оставаться нормальными. Если же рвота происходит по 10–15 раз в день, будущая мама теряет более 5% от массы тела, не может есть и пить, следует сразу же обратиться к акушеру-гинекологу, — пояснил врач.

По словам гинеколога, тяжелый токсикоз может привести к обезвоживанию, отказу внутренних органов и спровоцировать выкидыш. Врач отметил, что тревожным сигналом является повторение тошноты и рвоты после 22-й недели. Они могут оказаться симптомами преэклампсии, осложнения беременности, при котором сильно повышается давление, происходят сбои в работе сердечно-сосудистой системе и почек.

Без лечения преэклампсия может привести к полиорганной недостаточности или смерти и женщины, и ее ребенка, — заключил Банный.

Стоматолог-терапевт Алексей Сошников ранее предупредил, что женщины в период беременности часто сталкиваются с проблемами с зубами. Это связано с тем, что многие позволяют себе употреблять большое количество быстрых углеводов, которые прилипают к зубам и помогают размножаться вредным бактериям.